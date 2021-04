Meteo Campania | altro che primavera! Temperature oltre i 30° e bel tempo fino al weekend

(Di martedì 27 aprile 2021) E’ in tutto e per tutto un’estate in anticipo. Il beltorna al sud portando lebenle medie stagionali e regalando giornate tutte da godere nel sud Italia. Clima stabile e soleggiato garantito dall’anticiclone che incombe su Mezzogiorno almenoal prossimo. A guardare la cartarologica dell’Italia verrebbe da L'articolo

Advertising

FrancyP_ : RT @ilgiornale: Al Centro-Nord sarà difficile cenare all'aperto a causa delle avverse condizioni meteo almeno fino a giovedì: bel tempo al… - anteprima24 : ** #Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: #Sole e clima caldo ** - MariMario1 : RT @ilgiornale: Al Centro-Nord sarà difficile cenare all'aperto a causa delle avverse condizioni meteo almeno fino a giovedì: bel tempo al… - anticorrotti : RT @ilgiornale: Al Centro-Nord sarà difficile cenare all'aperto a causa delle avverse condizioni meteo almeno fino a giovedì: bel tempo al… - corra_franco : RT @ilgiornale: Al Centro-Nord sarà difficile cenare all'aperto a causa delle avverse condizioni meteo almeno fino a giovedì: bel tempo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Campania

A riferirlo è il sito 3bmeteo , secondo cui i cittadini avranno un tempo stabile ma non del tutto soleggiato sulla Regione; infatti lavedrà un alternarsi tra zone di sereno e passaggi ......pomeriggio trae Molise. In nottata deboli piogge in arrivo sulla Sardegna. Temperature in aumento su tutta Italia eccetto al nord nei valori minimi. Www.centrometeoitaliano.it Video...Tar Campania: l'acquisto davanti al notaio, il mutuo e il tempo risalente (del 1962) salvano l'ultimo acquirente dalla demolizione per sua buona fede. E comunque il comune non può agire sessant'anni d ...(Adnkronos) - Sono 1.654 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 27 aprile, mentre si alza l'allerta per la ...