"Messi, Psg all'attacco: l'offerta per strapparlo al Barcellona" (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante l'arrivo (bis) dell'amico Laporta, il rinnovo di contratto con il Barcellona non è ancora stato firmato . Cosa farà Leo Messi ? TNT Sports assicura che i giochi sono tutt'altro che chiusi. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante l'arrivo (bis) dell'amico Laporta, il rinnovo di contratto con ilnon è ancora stato firmato . Cosa farà Leo? TNT Sports assicura che i giochi sono tutt'altro che chiusi. ...

Advertising

ShabadooGlobal : @Rafinha @ChampionsLeague @PSG_inside @theplayermgmt Se avessi metà dei soldi di @PSG_English e di @ManCity messi i… - FxpKaueh : messi no psg - Carles83299878 : RT @elnacionalcat: Alarma al Barça: el PSG presenta una oferta per Messi - gianfruzzolo : Nasser #AlKhelaifi presidente di ECA perché è un grande alleato contro il calcio che pensa solo ai soldi. Sempre lo… - Alwayysz : messi no psg? -