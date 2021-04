Mercato Inter, il Liverpool pronto al sorpasso per un obiettivo nerazzurro (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Daily Star, il Liverpool è la principale concorrente dell' Inter per un centrocampista. Parliamo di Rodrigo De Paul , centrocampista argentino dell'Udinese, che anche quest'anno ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Daily Star, ilè la principale concorrente dell'per un centrocampista. Parliamo di Rodrigo De Paul , centrocampista argentino dell'Udinese, che anche quest'anno ...

FBiasin : L'inutile quesito del martedì. Ma tu, tifoso dell'#Inter, la prossima stagione, fai a meno di #Handanovic, o i qua… - GEsonerati : Siamo in LIVE con Dario Calbi per parlare di campionato, mercato e ultime news sulla società. Vi aspettiamo!! ????????… - LLPI4_ : RT @C19official: IL MERCATO CHAMPIONS Servivano giocatori all’altezza dell’Inter e della CL e quindi, tra rottami, cessi e barilotti ninja… - LuigiBevilacq17 : RT @C19official: IL MERCATO CHAMPIONS Servivano giocatori all’altezza dell’Inter e della CL e quindi, tra rottami, cessi e barilotti ninja… - sportli26181512 : Inter, l'idea mercato di Ventola: 'Prenderei Pjanic...': Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter,...… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Mercato Inter, concorrenza della Juventus per un portiere Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, l'Inter e la Juventus si starebbero sfidando per un giocatore della Sampdoria. Infatti, entrambe le squadre sono alla ricerca di un portiere affidabile e il primo nome è quello del blucerchiato Emil ...

Inter, due nomi per la fascia sinistra Calciomercato.com FcIN - Dzeko-Roma, dialoghi per la risoluzione. Il bosniaco a zero interessa anche all'Inter: i dettagli Tra i club che seguono la vicenda c'è anche l'Inter. Dzeko ha sfiorato i nerazzurri due anni ... Operazione low cost in un mercato che non si preannuncia scintillante e che coniugherebbe costi ridotti ...

