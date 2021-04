Mercato del lavoro alla prova della pandemia: cosa pensano gli italiani? (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Stanchezza e preoccupazione per le incognite del prossimo futuro: questo il sentimento prevalente nei lavoratori italiani ad aprile 2021, intervistati dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro per il Rapporto “Gli italiani e il lavoro dopo la grande emergenza”, che sarà presentato domani, 28 aprile, al Festival del lavoro. Più della metà (56,7%) indica l’aumento dello stress e della fatica come il fattore che più ha caratterizzato la loro vita professionale nell’ultimo anno. Solo il 14,3%, infatti, si dichiara pronto a ripartire. A metà mese ci sono ancora 1,8 milione di occupati che non lavorano, perché interessati da sospensioni di attività o cassa integrazione e circa 1 milione tra dipendenti e autonomi è convinto di perdere il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Stanchezza e preoccupazione per le incognite del prossimo futuro: questo il sentimento prevalente nei lavoratoriad aprile 2021, intervistati dFondazione Studi Consulenti delper il Rapporto “Glie ildopo la grande emergenza”, che sarà presentato domani, 28 aprile, al Festival del. Piùmetà (56,7%) indica l’aumento dello stress efatica come il fattore che più ha caratterizzato la loro vita professionale nell’ultimo anno. Solo il 14,3%, infatti, si dichiara pronto a ripartire. A metà mese ci sono ancora 1,8 milione di occupati che non lavorano, perché interessati da sospensioni di attività o cassa integrazione e circa 1 milione tra dipendenti e autonomi è convinto di perdere il ...

