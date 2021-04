Meloni: difficile Roma caput mundi con solo 500 mln (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “Roma caput mundi con 500 milioni? Mi pare un obiettivo un po’ difficile, presidente Draghi…”. Lo dice Giorgia Meloni, parlando alla Camera in dichiarazione di voto, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi. Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021)– “con 500 milioni? Mi pare un obiettivo un po’, presidente Draghi…”. Lo dice Giorgia, parlando alla Camera in dichiarazione di voto, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi.

