"Medici conoscono poco l'emofilia e l'uso dell'ecografia articolare" (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - "Anche nei bambini che seguono correttamente la profilassi antiemorragica possono verificarsi micro emorragie nelle articolazioni, quindi un follow up periodico e sequenziale con uno sguardo alle articolazioni in modo accurato e semplice, grazie all'ecografia, serve a individuare meglio il tipo di profilassi". Così Mario Schiavoni, presidente di Almet onlus, intervenuto durante la settima tappa di 'Articoliamo', la campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia, malattia rara della coagulazione che ha l'artropatia fra le sue complicanze più frequenti. In Italia le persone affette da emofilia sono circa 5mila, di cui 270 nella regione Puglia. La malattia può portare a problemi articolari e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - "Anche nei bambini che seguono correttamente la profilassi antiemorragica possono verificarsi micro emorragie nelle articolazioni, quindi un follow up periodico e sequenziale con uno sguardo alle articolazioni in modo accurato e semplice, grazie all', serve a individuare meglio il tipo di profilassi". Così Mario Schiavoni, presidente di Almet onlus, intervenuto durante la settima tappa di 'Articoliamo', la campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e nata per promuovere il benesseree articolazioni nelle persone con, malattia raraa coagulazione che ha l'artropatia fra le sue complicanze più frequenti. In Italia le persone affette dasono circa 5mila, di cui 270 nella regione Puglia. La malattia può portare a problemi articolari e ...

