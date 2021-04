"Medici conoscono poco l'emofilia e l'uso dell'ecografia articolare" (Di martedì 27 aprile 2021) - "Anche nei bambini che seguono correttamente la profilassi antiemorragica possono verificarsi micro emorragie nelle articolazioni, quindi un follow up periodico e sequenziale con uno sguardo alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) - "Anche nei bambini che seguono correttamente la profilassi antiemorragica possono verificarsi micro emorragie nelle articolazioni, quindi un follow up periodico e sequenziale con uno sguardo alle ...

Advertising

TV7Benevento : 'Medici conoscono poco l'emofilia e l'uso dell'ecografia articolare'... - armidmar : Anche i MEDICI sono diventati come i politici- i Politici sono Hitler-- Per quella regolina matematica (che t… - SabrinaAmadori2 : @cinziaberardi1 @GiuseppeConteIT Non sai nemmeno di cosa stai parlando, quando sia medici che scienziati conoscon… - EmanueleKiav : @RosamariaMamone Il vuoto cosmico totale. Gente che non sa nulla. Non conoscono la scienza, la medicina, la chimica… - Rosange36619033 : @ashcoltami Mi sa che siete un po' confusi. Non è un vaccino. É un esperimento genico del quale non si conoscono gl… -