Mediaset punta all'Europa: sede legale in Olanda. 139 milioni di euro di utili nel 2020 (vs 190 mln nel 2019) (Di martedì 27 aprile 2021) Mediaset Next stop, Amsterdam. Mediaset intende trasferire la propria sede legale in Olanda, Paese nel quale voleva far sorgere la nuova Mfe. Dopo lo stop a quel progetto, dovuto alle controversie con Vivendi, l'azienda di Cologno Monzese non ha smesso di guardare all'europa e tale mossa lo conferma. L'annuncio dello spostamento della sede legale è stato dato ieri nell'ultimo CdA del gruppo (prima del rinnovo) e la proposta verrà votata il 23 giugno. Il trasferimento della sede legale in Olanda, precisamente ad Amsterdam, è stato motivato dal Consiglio d'Amministrazione con la necessità, per l'emittente, di "accedere a un ecosistema con un modello di governance ispirato ai migliori ...

