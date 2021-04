McDonald’s: nuove assunzioni di diplomati in Italia (Di martedì 27 aprile 2021) McDonald’s, una delle più grandi catene di ristorazione nel mondo, è presente in Italia con 610 ristoranti dove lavorano oltre 25.000 persone, che servono ogni giorno quasi un milione di clienti. Le nuove assunzioni di personale riguardano soprattutto Addetti alla Ristorazione, i quali si divideranno tra cucina e sala ristorante: i Crew di cucina dovranno preparare prodotti dalla qualità eccellente, collaborare con i colleghi e gestire al meglio le richieste dei clienti; i Crew di sala dovranno accogliere i clienti e supportarli ai kiosk nella scelta dei diversi menù e permettere loro di vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti. Le altre assunzioni riguardano Gestori del Ristorante, che dovranno svolgere in autonomia le procedure operative del ristorante, mantenendo costantemente gli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021), una delle più grandi catene di ristorazione nel mondo, è presente incon 610 ristoranti dove lavorano oltre 25.000 persone, che servono ogni giorno quasi un milione di clienti. Ledi personale riguardano soprattutto Addetti alla Ristorazione, i quali si divideranno tra cucina e sala ristorante: i Crew di cucina dovranno preparare prodotti dalla qualità eccellente, collaborare con i colleghi e gestire al meglio le richieste dei clienti; i Crew di sala dovranno accogliere i clienti e supportarli ai kiosk nella scelta dei diversi menù e permettere loro di vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti. Le altreriguardano Gestori del Ristorante, che dovranno svolgere in autonomia le procedure operative del ristorante, mantenendo costantemente gli ...

FalcionelliFede : RT @Ticonsiglio: McDonald’s Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi <p>Assunzioni nella ristorazione e nuove opportunità di lavor… - Ticonsiglio : McDonald’s Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi <p>Assunzioni nella ristorazione e nuove opportunità d… - fromitomori : me li immagino passeggiare in centro con le loro fila nuove al piede e dire “ma chi li conosce questi” mentre passa… - RockChick_ish : RT @MendrinoF: Raga, non avremo #THEBTSMEALINITALY perché l'Italia è uno dei paesi che ha aderito alle nuove normative per diminuire il con… - MendrinoF : Raga, non avremo #THEBTSMEALINITALY perché l'Italia è uno dei paesi che ha aderito alle nuove normative per diminui… -

Ultime Notizie dalla rete : McDonald’s nuove Da McDonald's a Chiquita, i brand cambiano logo per incoraggiare il distanziamento sociale Ninja Marketing