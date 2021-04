Mauro di Maggio si racconta a Yeslife: “Vi rivelo il mio progetto di vita” (Di martedì 27 aprile 2021) Intervista esclusiva a Mauro Di Maggio, il cantante ha rivelato ha Yeslife alcuni momenti della sua esperienza e qualche aneddoto Mauro Di Maggio è un cantante di fama internazionale con la sua musica pop si è fatto conoscere da tante persone che ancora oggi lo seguono e lo supportano. Sanremo giovani è stato il suo L'articolo proviene da Yeslife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021) Intervista esclusiva aDi, il cantante ha rivelato haalcuni momenti della sua esperienza e qualche aneddotoDiè un cantante di fama internazionale con la sua musica pop si è fatto conoscere da tante persone che ancora oggi lo seguono e lo supportano. Sanremo giovani è stato il suo L'articolo proviene da.it.

Advertising

ninjamarketing : RT @Joinpad: Il 27 e 28 maggio, parteciperemo a N-Conference, il primo business visionary show di @ninjamarketing, con uno speech del CEO,… - VisPesaro : La @LegaProOfficial ha comunicato che la gara di domenica 2 maggio contro il @fclubsuedtirol NON sarà trasmessa in… - paoloigna1 : RT @cslivatino: Il 9 maggio Rosario Livatino sarà beato: ucciso perchè giusto. Non aderiva a 'correnti'. Non apparteneva al 'sistema'. Lo r… - Joinpad : Il 27 e 28 maggio, parteciperemo a N-Conference, il primo business visionary show di @ninjamarketing, con uno speec… - LiliumBiancoNe1 : @ale5_maggio @mikelelomb @andagn Perché non Mauro German? -