Matteo Bassetti intervista: “ci saranno nuove ondate, non siamo Covid free” (Di martedì 27 aprile 2021) Il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, dà delle risposte su come prepararci riguardo la situazione Covid e come affrontare i prossimi mesi. “Se si vuole arrivare a rischio zero per le riaperture probabilmente bisognerà attendere di aspettare che ci sia almeno il 70% della popolazione vaccinata, quindi ottobre. Il problema non è: se siamo pronti, ma possiamo permettercelo dal punto di vista economico, sociale, psicologico, culturale, di aspettare fino ad ottobre perché qualcuno non è stato in grado di gestire in maniera adeguata la campagna vaccinale?”, queste le parole del primario di malattie infettive di San Martino di Genova al portale Yeslife. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021) Il professor, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, dà delle risposte su come prepararci riguardo la situazionee come affrontare i prossimi mesi. “Se si vuole arrivare a rischio zero per le riaperture probabilmente bisognerà attendere di aspettare che ci sia almeno il 70% della popolazione vaccinata, quindi ottobre. Il problema non è: sepronti, ma pospermettercelo dal punto di vista economico, sociale, psicologico, culturale, di aspettare fino ad ottobre perché qualcuno non è stato in grado di gestire in maniera adeguata la campagna vaccinale?”, queste le parole del primario di malattie infettive di San Martino di Genova al portale Yeslife., primario di Malattie infettive ...

