Marvel | un picchiaduro sui supereroi dal team di Injustice | NetherRealm Studios? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 27 aprile 2021) Unsuipotrebbe essere in sviluppo presso, autori die Mortal Kombat, secondo un insider.., ovvero ildi sviluppo di Warner Bros. responsabile della serie, potrebbe essere al lavoro su unsu licenza, basato suidella celebre casa editrice in un roster di stelle tratte dalle varie serie in questione. Si tratta solo di una voce di corridoio, ma si tratterebbe di un’informazione decisamente suggestiva per diversi motivi: prima di tutto, unè sempre ben accetto, considerando anche che, al di là del ...

Multiplayer.it

Se siete in vena di un buonad un prezzo eccellente invece non potete perdervi Tekken 7 ... è il coloratissimo open world a tema punk che ha ispirato's Spider - Man , dallo stesso ...Una seriecon tutti i personaggi più famosi del manga (solo il terzo capitolo ne ...a dividersi in due fazioni in quella che sembra una perfetta parodia della Civil War della. Nel ...Lo sviluppatore NetherRealm ha sempre lavorato su un programma abbastanza prevedibile, pubblicando in alternanza un gioco Mortal Kombat ad uno su Injustice. Dato che Mortal Kombat 11 è uscito nel 2019 ...Secondo un noto leaker, NetherRealm Studios, già responsabile di Mortal Kombat 11 e Injustice 2, sarebbe al lavoro su un picchiaduro Marvel.