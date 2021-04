Mario Laporta | il fotogiornalismo e l’importanza degli archivi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 aprile 2021) Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Ilaria Sabatino Iniziamo con analizzare la parolaprecisandone il significato: fare informazione, cioè raccogliere, valutare e diffondere le notizie favorendo come mezzo espressivo la fotografia. In Italia il fotoreporter non ha pieno riconoscimento come fotogiornalista ed è indubbio che la professione stia modificandosi in modo efficace. Sicuramente il giornalista dell’immagine o telereporter continua a stare là dove avvengono i fatti più drammatici, coinvolgenti e interessanti per il pubblico. È un testimone diretto delle notizie che dà, che trasmette attraverso le ...