Maria | OSS | “sono caduta mentre cercavo di rincorrere un Paziente demente | ma non mi riconoscono infortunio”

Leggi su cityroma

(Di martedì 27 aprile 2021) Female nurse with a mask putting on gloves Ci scriveBerardi, Operatrice Socio Sanitaria: “diun, ma non mi”. Carissimo Direttore di AssoCareNews.it, un paio di settimane farincorrevo uncon Demenza, che era in procinto di assalirne un secondo dopo improvviso scatto d’ira,inciampando contro un sedia e mislogata un polso. Mi chiamoBerardi,oss da 15 anni e lavoro presso una RSA privata in Molise. Inizialmente dopo lami ...