Marco Eletti, sicuro e sorridente all'Eredità: è accusato di aver ucciso il padre a martellate

Ex concorrente de "L'Eredità", Marco Eletti è oggi accusato della morte del padre e dell'aggressione alla madre: il giovane scrittore di thriller aveva studiato una messinscena ma ora si trova in carcere. Un ex concorrente de "L'Eredità" è sotto accusa per aver ucciso a martellate il padre e ridotto in fin di vita la madre.

