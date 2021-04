Maradona | la perizia inchioda i medici | ' Morte evitabile'

Advertising

cmdotcom : #Maradona, la perizia inchioda i medici Luque e Cosachov: 'Morte evitabile'. Rischiano l'accusa di omicidio colposo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona perizia

La Gazzetta dello Sport

Questa la conclusione dellamedica effettuata dalla commissione nominata dalla magistratura nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Diego Armando, avvenuta lo scorso 25 novembre. ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro) Diego, Hugo "Verità prossima settimana"/ Fredella ... Lainformatica è stata fatta nel 2014, sono sette anni che dobbiamo convincere il mondo ...Poi si è fermato, ed ha lasciato a Immobile la possibilità di realizzare un primo gol in contropiede, e a Milinkovic-Savic una posizione dal limite che il serbo ha realizzato con perizia. (Corriere ...Parliamo ovviamente di Dries Mertens, che a Fuorigrotta ha messo a segno un gol fantastico imbeccato dall’assist al bacio di Zielinski. Un Mertens che ha anche mostrato lacrime di commozione subito do ...