Mar Mediterraneo, Ocean Viking salva 236 migranti (Di martedì 27 aprile 2021) La nave Ocean Viking ha soccorso 236 migranti al largo della Libia: a bordo di due gommoni, erano presenti 114 minori non accompagnati.

