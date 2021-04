"Manutenzione, gasolio e leasing Che cos'ha scassato i conti Alitalia" (Di martedì 27 aprile 2021) "Il problema di Alitalia? continua a essere finanziario. conti disastrati da forniture su Manutenzione, carburante e leasing fuori mercato. Un peccato originale che se non rinegoziato non permetterà la sopravvivenza di nessuna compagnia". Lo spiega ad Affaritaliani.it Antonio Chialastri, comandante dell'ex compagnia di bandiera di lungo corso e autore del libro "I 10 falsi miti su Alitalia", intervistato nel giorno in cui l'amministratore delegato della newco Ita Fabio Lazzerini ha annunciato durante un'audizione alla Camera che l'obiettivo del management è quello di "lanciare" l'aviolinea il primo luglio. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 aprile 2021) "Il problema dinua a essere finanziario.disastrati da forniture su, carburante efuori mercato. Un peccato originale che se non rinegoziato non permetterà la sopravvivenza di nessuna compagnia". Lo spiega ad Affaritaliani.it Antonio Chialastri, comandante dell'ex compagnia di bandiera di lungo corso e autore del libro "I 10 falsi miti su", intervistato nel giorno in cui l'amministratore delegato della newco Ita Fabio Lazzerini ha annunciato durante un'audizione alla Camera che l'obiettivo del management è quello di "lanciare" l'aviolinea il primo luglio. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Alitalia/ 'Manutenzione, gasolio, leasing: ecco che cosa ha scassato i conti ' - Angelo16963582 : @Roma Notizie dei 45 nuovi Filobus fermi da maggio 2020 al deposito #atac di Tor Pagnotta perché non c’è contratto… - Angelo16963582 : @romamobilita Notizie dei 45 nuovi Filobus fermi da maggio 2020 al deposito #atac di Tor Pagnotta perché non c’è co… - Angelo16963582 : @romamobilita Notizie dei 45 nuovi Filobus fermi da maggio 2020 al deposito #atac di Tor Pagnotta perché non c’è co… -