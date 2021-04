Manuela Ferrera, il “lato B” all’Isola dei Famosi scatena l’ironia social: il particolare che non sfugge (Di martedì 27 aprile 2021) La neo naufraga Manuela Ferrera è tra coloro che hanno da poco fatto il loro ingresso all’Isola dei Famosi. Giunta con il gruppo degli arrivisti, la giovane si sarebbe già stancata di loro preferendo il gruppo dei naufraghi di vecchia data. Ieri però, l’ex Meteorina ha attirato l’attenzione dei social per un particolare che ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 aprile 2021) La neo naufragaè tra coloro che hanno da poco fatto il loro ingressodei. Giunta con il gruppo degli arrivisti, la giovane si sarebbe già stancata di loro preferendo il gruppo dei naufraghi di vecchia data. Ieri però, l’ex Meteorina ha attirato l’attenzione deiper unche ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GiovannaSerra3 : RT @blogtivvu: Manuela Ferrera, il “lato B” all’Isola dei Famosi scatena l’ironia social: il particolare che non sfugge #isola https://t.co… - blogtivvu : Manuela Ferrera, il “lato B” all’Isola dei Famosi scatena l’ironia social: il particolare che non sfugge #isola - infoitcultura : Isola dei Famosi, scontro incandescente tra Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera: “Lei è in vacanza” - IsaeChia : #Isola 15, il “formoso” lato B di #ManuelaFerrera attira l’attenzione del web - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Isola dei famosi, Vera Gemma eliminata. Asia Argento umilia il cast, chi sono i nominati #veragemma #isoladeifamosi #iltempoq… -