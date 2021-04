Manchester United-Roma, designato l’arbitro del match di Europa League (Di martedì 27 aprile 2021) La Uefa ha designato l’arbitro che dirigerà la semifinale di Europa League tra Manchester United e Roma a Old Trafford La semifinale di Europa League in programma per giovedì tra Manchester United e Roma sarà affidata alla direzione del sig. Carlos del Cerro Grande. l’arbitro spagnolo sarà assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Alonso Fernandez come guardalinee, Jesus Gil Manzano come quarto uomo e Alejandro Hernandez e Ricardo de Burgos al Var L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) La Uefa hache dirigerà la semifinale ditraa Old Trafford La semifinale diin programma per giovedì trasarà affidata alla direzione del sig. Carlos del Cerro Grande.spagnolo sarà assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Alonso Fernandez come guardalinee, Jesus Gil Manzano come quarto uomo e Alejandro Hernandez e Ricardo de Burgos al Var L'articolo proviene da Calcio News 24.

