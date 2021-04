Manchester United - Roma: arbitra Del Cerro Grande (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande a dirigere Manchester United - Roma , semifinale d'andata di Europa League in programma giovedi' sera all' Old Trafford . Con lui i connazionali Juan Carlos ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà lo spagnolo Carlos dela dirigere, semifinale d'andata di Europa League in programma giovedi' sera all' Old Trafford . Con lui i connazionali Juan Carlos ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - UEFAcom_it : 'Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Il Manchester United parte favorito, ma abbiamo il diritto di cr… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Il crollo della #SuperLeague avrebbe fatto considerare alla famiglia Glazer la cessione del Manchester United! - roma_magazine : EUROPA LEAGUE - Manchester United-Roma, arbitra del Cerro Grande - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Manchester United-Roma, arbitra del Cerro Grande -