Manchester City, Guardiola: “Felici di essere arrivati fin qui, contro il PSG saremo noi stessi” (Di martedì 27 aprile 2021) Il Manchester City sarà impegnato domani sera contro il PSG nella sfida valida per le semifinali della Champions League 2020/2021. Il tecnico dei Blues, Pep Guardiola, è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia: “Tutti stanno bene, sono pronti e Felici. Siamo davvero grati di essere qui, non siamo abituati come Barcellona e Real Madrid. Per noi è tutto nuovo e siamo davvero grati di poter vivere questa esperienza. La Champions è bella come la Premier League. Siamo alle ultime fasi, vogliamo andare a Parigi per vincere la partita” City e PSG, nuova élite del calcio europeo: “Non so se siamo l’élite della Champions, ma vogliamo sempre esserci. Quando la proprietà ha rilevato il club, ha fatto grandi investimenti prima per competere in Inghilterra, poi in Europa. ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Ilsarà impegnato domani serail PSG nella sfida valida per le semifinali della Champions League 2020/2021. Il tecnico dei Blues, Pep, è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia: “Tutti stanno bene, sono pronti e. Siamo davvero grati diqui, non siamo abituati come Barcellona e Real Madrid. Per noi è tutto nuovo e siamo davvero grati di poter vivere questa esperienza. La Champions è bella come la Premier League. Siamo alle ultime fasi, vogliamo andare a Parigi per vincere la partita”e PSG, nuova élite del calcio europeo: “Non so se siamo l’élite della Champions, ma vogliamo sempre esserci. Quando la proprietà ha rilevato il club, ha fatto grandi investimenti prima per competere in Inghilterra, poi in Europa. ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Neymar entusiasta: "Mai stato cosi felice al PSG, vogliamo fare la storia" Il fuoriclasse del PSG Neymar ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di PSG - Manchester City Neymar, fuoriclasse brasiliano del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Manchester City. RINNOVO - "Ne ho già ...

Pochettino e i big del Psg: "Neymar è umile, Mbappé parla sempre di calcio" ... una semifinale di Champions League contro il Manchester City conquistata dopo aver eliminato Barcellona e Bayern Monaco e un feeling con i giocatori sempre crescente. Adesso l'obiettivo di Mauricio ...

Neville su Guardiola: "Il Manchester City ha il più grande allenatore di tutti i tempi" TUTTO mercato WEB Roma, Dzeko: “Manchester United più forte, ma ci crediamo” La Roma si aggrappa all’Europa League per risollevare le sorti di una stagione storta. La doppia sfida col Manchester United in semifinale è l’ultimo appiglio, se la squadra di Fonseca non saprà affer ...

PREMIER LEAGUE IN TRATTATIVE SUI DIRITTI PRIVATI CON SKY, BT E AMAZON (di Lorenzo Di Nubila) – La English Premier League (EPL) è in trattativa per ritirare la gara d’appalto per i diritti di trasmissione nazionali a favore del rinnovo degli accordi esistenti con i forni ...

