Manchester City | Guardiola | ' Conta solo vincere' Poi cita Cruyff

(Di martedì 27 aprile 2021)

(Gran Bretagna) - Pep Guardiola suona la carica in vista della semifinale di Champions League che il suo Manchester City giocherà domani in casa del Paris Saint - Germain : " Andiamo a Parigi con un solo obiettivo: vincere , altri risultati non ci interessano - dice l'allenatore del Manchester City nella conferenza ...Una finale anticipata di Champions League, quella che si prepara tra Psg e Manchester City. Si preparano infatti a scendere alcuni dei maggiori talenti del calcio mondiale, da Neymar a ..."Sarà una battaglia tra due grandi squadre. Guardiola è uno dei migliori allenatori del mondo, lo ammiro" ha affermato Pochettino.