Mali Ubon | la barista che è diventate star del porno grazie a Max Felicitas

(Di martedì 27 aprile 2021) Le origini sono thailandesi, ma è nata a Trieste ed cresciuta tra Udine e Pordenone. Si chiamala 23enne che ha realizzato, come racconta lei, un “sogno nel cassetto che avevo fin da piccola”, quello di diventare un’attrice. E lo è diventata, di. Scoperta da Max, attore a luci rosse considerato erede di Rocco Siffredi.ha deciso di lasciare il suo lavoro dinel Pordenonese. Ora i suoi video spopolano su siti come xvideos e pornhub dove ci sono alcuni filmati girati con lo smartphone. L'articolo proviene da Nuova Società.

LadyNews_ : #MaliUbon, da barista a star del cinema adult: la nuova scoperta di #MaxFelicitas - Fabbro76 : RT @_DAGOSPIA_: LA NUOVA STELLINA DEL PORNO È MALI UBON: HA 23 ANNI, È DI ORIGINI THAILANDESI MA È NATA A TRIESTE - Cristoincroce1 : RT @_DAGOSPIA_: LA NUOVA STELLINA DEL PORNO È MALI UBON: HA 23 ANNI, È DI ORIGINI THAILANDESI MA È NATA A TRIESTE - _DAGOSPIA_ : LA NUOVA STELLINA DEL PORNO È MALI UBON: HA 23 ANNI, È DI ORIGINI THAILANDESI MA È NATA A TRIESTE… - filvedi : RT @MaxFelicitas: Il nuovo video con Mali Ubon -

è la nuova star del cinema adult italiano. A lanciarla il giovane e aitante attore e produttore cinematografico di film a luci rosse Max Felicitas . Il noto web influence e attore di ..., 23 enne di origini thailandesi nata a Trieste e cresciuta tra Udine e Pordenone, ha deciso di lasciare il suo lavoro di barista nel Pordenonese per tentare l'avventura nel mondo del porno. ...Si chiama Mali Ubon la porno star 23enne che ha realizzato, come racconta lei, un "sogno nel cassetto che avevo fin da piccola" ...