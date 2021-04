“Magrezza estrema”. Laura Chiatti, la nuova foto e lei finisce travolta dalle critiche (Di martedì 27 aprile 2021) Quando si parla di Laura Chiatti, è inevitabile dipingersi in testa lo stereotipo di femme fatale, soprattutto dopo aver preso visione dei suoi film. Nonostante questa immagine comune, la Chiatti ci ha sempre tenuto a precisare: “Nella vita non lo sono per niente. Avendo un animo maschile, più cameratesco, non conosco competizione e invidie, sono cresciuta così”. Aggiungendo poi: “Ma in fondo essere etichettata come donna sensuale mi fa piacere, mi sento più sensuale ora, a 38 anni ho acquisito delle certezze al di là del corpo”. Per quanto riguarda la questione ‘accettazione di sé’, Laura Chiatti per il suo corpo ha sempre riservato qualche paranoia. Ad oggi la situazione non sembra migliorata. (Continua dopo le foto) Grazie a due interventi chirurgici il giudizio che aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Quando si parla di, è inevitabile dipingersi in testa lo stereotipo di femme fatale, soprattutto dopo aver preso visione dei suoi film. Nonostante questa immagine comune, laci ha sempre tenuto a precisare: “Nella vita non lo sono per niente. Avendo un animo maschile, più cameratesco, non conosco competizione e invidie, sono cresciuta così”. Aggiungendo poi: “Ma in fondo essere etichettata come donna sensuale mi fa piacere, mi sento più sensuale ora, a 38 anni ho acquisito delle certezze al di là del corpo”. Per quanto riguarda la questione ‘accettazione di sé’,per il suo corpo ha sempre riservato qualche paranoia. Ad oggi la situazione non sembra migliorata. (Continua dopo le) Grazie a due interventi chirurgici il giudizio che aveva ...

