“Ma quei due che fanno!”. Arisa, lei canta e alle sue spalle succede di tutto: “Scoppia l’amore… Che imbarazzo” (Di martedì 27 aprile 2021) Arisa è una delle cantanti italiane più amate in assoluto ed è da quest’anno anche giudice di ‘Amici 20’. Le sue litigate con Rudy Zerbi sono diventate un must delle puntate del sabato sera. Il suo lavoro da artista va comunque avanti, infatti nei giorni scorsi ha lanciato ufficialmente la sua nuova canzone ‘Ortica’. Ma è stato l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram a scatenare la reazione di tutti i suoi follower. Una pubblicazione decisamente hot e che ha stupito proprio tutti. Alcuni giorni fa, nel presentare proprio il suo brano, aveva pubblicato una sua immagine da bambina. Ed aveva commentato: “Quelle donne che perdonano, che certo, a volte se ferite ti pungono, ma che hanno un’anima dolce, che se sai come prendere ti può guarire. Ortica oggi è finalmente nostra, disponibile su tutti i digital stores”. Tra i commenti è spuntato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021)è una dellenti italiane più amate in assoluto ed è da quest’anno anche giudice di ‘Amici 20’. Le sue litigate con Rudy Zerbi sono diventate un must delle puntate del sabato sera. Il suo lavoro da artista va comunque avanti, infatti nei giorni scorsi ha lanciato ufficialmente la sua nuova canzone ‘Ortica’. Ma è stato l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram a scatenare la reazione di tutti i suoi follower. Una pubblicazione decisamente hot e che ha stupito proprio tutti. Alcuni giorni fa, nel presentare proprio il suo brano, aveva pubblicato una sua immagine da bambina. Ed aveva commentato: “Quelle donne che perdonano, che certo, a volte se ferite ti pungono, ma che hanno un’anima dolce, che se sai come prendere ti può guarire. Ortica oggi è finalmente nostra, disponibile su tutti i digital stores”. Tra i commenti è spuntato ...

Advertising

borghi_claudio : Riconosco l'aria, i profumi, i suoni. Questo nel mondo normale sarebbe stato uno di quei sabati in cui la sera Mila… - repubblica : Scuola, quei banchi a rotelle comprati due volte e finiti in uno scantinato - getqwaycar_ : io non ho ancora capito la necessità di quei due capitoli. a volte penso che la bardugo abbia fatto succedere quell… - MarcelloVillani : @giuventinopazzo e aggiungo che se non si dovesse riuscire ad ingaggiare uno di quei due, piuttosto che avventurarm… - bertagiu : @valvolo81 @AndreFrassi @Emanuel95917662 Comunque siete due brutte persone … almeno lasciategli quei 10 minuti di ridicola illusione -