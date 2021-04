**M5S: Renzi, ‘non esistono più, populismo è cerino che brucia le dita’** (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “I Cinque Stelle che avevamo conosciuto non esistono più. Il che non è necessariamente un male, intendiamoci”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Prima il video di Beppe Grillo, con le inevitabili conseguenze su un movimento nato con il VaffaDay e il giustizialismo”. Nel mezzo, una lunga litania di scelte discutibili come – resto fermo alle news di oggi – il reddito di cittadinanza ai mafiosi o l’aumento delle spese delle persone nominate a cominciare dalla presidenza dell’Eni. Infine, decisivo, la divisione tra la piattaforma Rousseau e il Movimento, con una vicenda giuridica talmente piena di cavilli da risultare assurda”. “Quello di cui sono certo è che il caos grillino è solo all’inizio: la prima forza parlamentare di questa legislatura è dilaniata. Con buona pace di quei talk show che, per mesi, ci hanno raccontato ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “I Cinque Stelle che avevamo conosciuto nonpiù. Il che non è necessariamente un male, intendiamoci”. Lo scrive Matteonella enews. “Prima il video di Beppe Grillo, con le inevitabili conseguenze su un movimento nato con il VaffaDay e il giustizialismo”. Nel mezzo, una lunga litania di scelte discutibili come – resto fermo alle news di oggi – il reddito di cittadinanza ai mafiosi o l’aumento delle spese delle persone nominate a cominciare dalla presidenza dell’Eni. Infine, decisivo, la divisione tra la piattaforma Rousseau e il Movimento, con una vicenda giuridica talmente piena di cavilli da risultare assurda”. “Quello di cui sono certo è che il caos grillino è solo all’inizio: la prima forza parlamentare di questa legislatura è dilaniata. Con buona pace di quei talk show che, per mesi, ci hanno raccontato ...

