M5S | “Autismo | Regione ritiri delibera che depotenzia l’assistenza”

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Lasospenda lacheil percorso terapeutico dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico con un taglio alle ore di cura ed estromettendo figure professionali fondamentali come quelle dell’educatore socio-pedagogico e del pedagogista. Non è pensabile che si decida di fare cassa a spese di bambini e adolescenti tra i più vulnerabili, che vanno assistiti fin dalla diagnosi con progetti di sostegno integrati e multidisciplinari. Senza contare che in alcun modo si garantisce la continuità terapeutica nel passaggio all’età adulta. Né si può fare a meno di professionalità che si sono dimostrate indispensabili affinché il progetto riabilitativo si integri con la dimensione sociale e l’inclusione scolastica, nell’ambito di un “Percorso diagnostico terapeutico ...

Napoli – "La Regione sospenda la delibera che depotenzia il percorso terapeutico dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico con un taglio alle ore di cura ed estromettendo figure professi ...La quarta Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Zullino (Lega), riunitasi oggi in modalità telematica, ha licenziato all'unanimità dei consiglieri presenti (Zullino, Bellettieri, Acito, Per ...