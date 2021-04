M5S a pezzi | serpeggiano nuovi addii | spunta il “toto uscenti” di queste ore Conte | non pervenuto

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 aprile 2021) Il M5S è ormai ai minimi termini. Dopo il Vietnam che furoreggiato nei giorni scorsi con lo strappo tra Davide Casaleggio e il Movimento 5 stelle che hanno conclamato la crisi e sancito la separazione definitiva. Con la travagliata ufficializzazione del divorzio annunciata tra i denti dall’ex premier Giuseppe, leader in pectore del Movimento pentastellato, e il video di Grillo che ha buttato alcol sul fuoco delle polemiche, aizzando un ulteriore polverone per quel suo intervento a favore del figlio travolto dallo scandalo giudiziario, l’escalation della crisi in seno ai grillini, e del caos decisamente inarrestabile, è una realtà che non necessiterebbe nemmeno di ulteriori conferme. Se non fosse che, proprio nelle ultime ore, anche quel brandello di richiamo all’unità ostentato sul Blog delle stelle il 23 aprile scorso, amaro già dal titolo: «Oggi siamo a terra, ...