Lutto per Higuain, morta la mamma all’età di 64 anni (Di martedì 27 aprile 2021) Lutto in casa Higuain. È deceduta ieri, all’età di 64 anni Nancy Zacarias, madre dell’attaccante dell’Inter Miami Gonzalo Higuain. È morta a causa delle conseguenze di una grave forma di cancro contro cui lottava da più di 4 anni, dai tempi in cui il calciatore giocava in Serie A. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Gonzalo, assieme al fratello Federico, appena ha saputo chele sue condizioni si erano aggravate è subito corso a casa, in Argentina, nonostante le restrizioni per la pandemia di Covid. Era stato il terzo fratello, Nicolas, loro manager, a spiegare la situazione tempo fa: “Nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua battaglia contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e considerazione. Per favore i ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021)in casa. È deceduta ieri,di 64Nancy Zacarias, madre dell’attaccante dell’Inter Miami Gonzalo. Èa causa delle conseguenze di una grave forma di cancro contro cui lottava da più di 4, dai tempi in cui il calciatore giocava in Serie A. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Gonzalo, assieme al fratello Federico, appena ha saputo chele sue condizioni si erano aggravate è subito corso a casa, in Argentina, nonostante le restrizioni per la pandemia di Covid. Era stato il terzo fratello, Nicolas, loro manager, a spiegare la situazione tempo fa: “Nostra madre ha un cancro da quattroe non fermerà la sua battaglia contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e considerazione. Per favore i ...

