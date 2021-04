Lutto per Gonzalo Higuain, è morta la madre Nancy Zacarìas: da quattro anni lottava contro il cancro (Di martedì 27 aprile 2021) Lutto per l’ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan, Gonzalo Higuain. È morta la madre Nancy Zacarìas, artista e pittrice argentina di origini palestinesi. Da oltre quattro anni lottava contro una grave forma di cancro. Discendente di una famiglia di sportivi, era sposata con il calciatore Jorge Higuaín. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Gonzalo Higuain, attualmente giocatore dell’Inter Miami assieme al fratello Federico, appena ha saputo che le sue condizioni si erano aggravate è subito corso a casa, in Argentina, nonostante le restrizioni per la pandemia di Covid. Era stato il terzo fratello, Nicolas, loro manager, a spiegare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)per l’ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan,. Èla, artista e pittrice argentina di origini palestinesi. Da oltreuna grave forma di. Discendente di una famiglia di sportivi, era sposata con il calciatore Jorge Higuaín. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera,, attualmente giocatore dell’Inter Miami assieme al fratello Federico, appena ha saputo che le sue condizioni si erano aggravate è subito corso a casa, in Argentina, nonostante le restrizioni per la pandemia di Covid. Era stato il terzo fratello, Nicolas, loro manager, a spiegare la ...

Advertising

ladyonorato : Alle condoglianze per un lutto terribile come questo unisco la solidarietà per lo scandalo delle mancate sepolture.… - TUTTOJUVE_COM : Grave lutto per l'ex bianconero Higuain: è morta la mamma Nancy - trasimenonline : È morto Livio Braconi: 'Una vita per il Trasimeno e la #Pesca' - Parthenope_MH17 : Grave lutto per Higuain: morta sua mamma Nancy dopo una lunga malattia - - FabrizioJuve10 : Riposa in pace Nancy, Forza Pipa condoglianze e un grosso abbraccio ?????????? -