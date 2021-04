Lutto per Gabriel Garko, è morto il padre Claudio. Le foto e il toccante messaggio d’addio: “Ciao papà, fai buon viaggio” (Di martedì 27 aprile 2021) È morto il padre di Gabriel Garko, l’attore ha comunicato la triste notizia con un toccante post d’addio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ciao papà, fai buon viaggio”, a corredo alcune fotografie che ritraggono l’uomo da giovane, scatti che mostrando una somiglianza incredibile tra padre e figlio. Altre immagini in compagnia di sua moglie e di Gabriel. Claudio Oliviero, questo il suo nome, era un pasticciere e da molto tempo lottava contro una malattia. “Mio papà non sta bene”, aveva dichiarato l’attore pochi giorni fa al settimanale Chi, intervista in cui lamentava la gogna mediatica dopo il suo coming out, il caso Ares e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Èildi, l’attore ha comunicato la triste notizia con unpostpubblicato sul suo profilo Instagram: “, fai”, a corredo alcunegrafie che ritraggono l’uomo da giovane, scatti che mostrando una somiglianza incredibile trae figlio. Altre immagini in compagnia di sua moglie e diOliviero, questo il suo nome, era un pasticciere e da molto tempo lottava contro una malattia. “Mionon sta bene”, aveva dichiarato l’attore pochi giorni fa al settimanale Chi, intervista in cui lamentava la gogna mediatica dopo il suo coming out, il caso Ares e le ...

Advertising

ladyonorato : Alle condoglianze per un lutto terribile come questo unisco la solidarietà per lo scandalo delle mancate sepolture.… - Fratzen13 : RT @Massimi47715989: Giudice arrestato: De Benedictis confessa e chiede scusa - Ultima Ora - ANSA - GoldelNapoli : ?Brutto momento per l'ex azzurro - GRETA1SGARBO : RT @Massimi47715989: Giudice arrestato: De Benedictis confessa e chiede scusa - Ultima Ora - ANSA - AndreaOleandri : RT @Cild2014: ?? Immagina se al lutto per la perdita di uno dei due genitori dovesse seguire il trauma di essere dichiarat? orfan? e adottab… -