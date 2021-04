Lusso, Altagamma: nel 2020 boom di vendite online, sfiorati i 50 miliardi di euro (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 il canale online del mercato del Lusso ha registrato “una forte esplosione”, con una crescita annua di circa il 50% del valore della distribuzione digitale che è arrivata a sfiorare i 50 miliardi di euro, contro i 33 miliardi del 2019. È quanto emerge dallo studio ‘Luxury Retail Evolution & the Digital Revolution‘ di Altagamma e Bernstein, presentato durante la conferenza annuale della Fondazione Altagamma. La quota dell’online sul totale delle vendite di alta gamma è salito così durante la pandemia dal 12% del 2019 al 23%, con una stima al 2025 che prevede che riesca a superare il 30%, raggiungendo i 105-110 miliardi di euro. “L’accelerazione della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Nelil canaledel mercato delha registrato “una forte esplosione”, con una crescita annua di circa il 50% del valore della distribuzione digitale che è arrivata a sfiorare i 50di, contro i 33del 2019. È quanto emerge dallo studio ‘Luxury Retail Evolution & the Digital Revolution‘ die Bernstein, presentato durante la conferenza annuale della Fondazione. La quota dell’sul totale delledi alta gamma è salito così durante la pandemia dal 12% del 2019 al 23%, con una stima al 2025 che prevede che riesca a superare il 30%, raggiungendo i 105-110di. “L’accelerazione della ...

