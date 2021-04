L’ultima strategia di Grillo: “demolire” l’immagine della ragazza che ha denunciato lo stupro (Di martedì 27 aprile 2021) Chissà, se anche alle parlamentari pentastellate correrà un brivido sulla schiena, leggendo le indiscrezioni di queste ore riportate da Repubblica. La difesa di Ciro Grillo e degli altri ragazzi – non ci fosse di mezzo il figlio di Beppe, lo definirebbero il branco – vuole investigare a fondo. Sulla vittima dello stupro. Una indagine rivoltante per tutte le donne. A maggior ragione per le parlamentari del M5s: alla faccia del codice rosso. Altro che la Dadone con le scarpe rosse sulla scrivania, del rossetto della Azzolina, della solidarietà sbandierata a Giulia Sarti, la deputata grillina i cui video hard finirono in Rete. LEGGI ANCHE Il video di Grillo come il processo per stupro trasmesso dalla Rai 40 anni fa: oltraggio alla vittima Ciro Grillo e l'accusa di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Chissà, se anche alle parlamentari pentastellate correrà un brivido sulla schiena, leggendo le indiscrezioni di queste ore riportate da Repubblica. La difesa di Ciroe degli altri ragazzi – non ci fosse di mezzo il figlio di Beppe, lo definirebbero il branco – vuole investigare a fondo. Sulla vittima dello. Una indagine rivoltante per tutte le donne. A maggior ragione per le parlamentari del M5s: alla faccia del codice rosso. Altro che la Dadone con le scarpe rosse sulla scrivania, del rossettoAzzolina,solidarietà sbandierata a Giulia Sarti, la deputata grillina i cui video hard finirono in Rete. LEGGI ANCHE Il video dicome il processo pertrasmesso dalla Rai 40 anni fa: oltraggio alla vittima Ciroe l'accusa di ...

