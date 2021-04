Ludovico Einaudi festeggia gli Oscar per i film ‘Nomadland’ e ‘The Father’ (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA – “È un segno meraviglioso che ‘Nomadland’ e ‘The Father’, due bellissimi film indipendenti che parlano di temi importanti e profondi, siano stati premiati con questi grandi riconoscimenti. Mi sento onorato ad aver contribuito con la mia musica a queste due storie”. Lo ha affermato il compositore Ludovico Einaudi (foto). Che le musiche di Ludovico Einaudi evochino le immagini e ispirino le visioni degli artisti del cinema lo dimostrano le colonne sonore che scrive per film importanti e molto premiati come Nomadland di Chloé Zhao, fresco vincitore di 3 Oscar (miglior film, migliore attrice protagonista, miglior regia), già Leone D’Oro a Venezia e vincitore di due Golden Globe, o come The Father di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA – “È un segno meraviglioso che, due bellissimiindipendenti che parlano di temi importanti e profondi, siano stati premiati con questi grandi riconoscimenti. Mi sento onorato ad aver contribuito con la mia musica a queste due storie”. Lo ha affermato il compositore(foto). Che le musiche dievochino le immagini e ispirino le visioni degli artisti del cinema lo dimostrano le colonne sonore che scrive perimportanti e molto premiati come Nomadland di Chloé Zhao, fresco vincitore di 3(miglior, migliore attrice protagonista, miglior regia), già Leone D’Oro a Venezia e vincitore di due Golden Globe, o come The Father di ...

