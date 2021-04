Ludi del Bo | Marta Nicole Maffioletti e Federico Manini si impongono nei 100 metri

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 aprile 2021) Trasferta patavina più che positiva per l’atletica leggera bergamasca che si è messa in luce nell’edizione 2021 dei “del Bo”. La rassegna padovana ha infatti visto protagonisti(Atletica Estrada) che si sono imposti nei 100. All’esordio stagionale la capitana della Bracco Atletica ha sfruttato il vento favorevole completando la propria prova in 12”06, mentre il 20enne di Caravaggio ha fermato il cronometro in 10”82, distante poco più di due decimi dal primato personale. Discorso simile anche per Federica Putti (Atletica Bergamo 1959) che si è aggiudicata la gara dei 400femminili in 55”28, mentre il compagno di squadra Davide Frigeni non è andato oltre la sesta posizione conclusiva in 49”75.