Lotus - Con lEmira nascerà la nuova era (Di martedì 27 aprile 2021) Si chiamerà Emira, la sportiva tutta nuova firmata Lotus che sarà svelata il 6 luglio e che avrà il compito di portare su un livello più terreno della stellare Evija, hypercar da 2.000 CV e 2,8 milioni di euro, la bandiera del rinnovamento della marca inglese. A quattro anni dall'acquisizione da parte della cinese Geely, già proprietaria della Volvo e del 15% del capitale Daimler, dal quartier generale di Ethel, nel sud-ovest della Gran Bretagna, hanno sentito il bisogno di fare il punto, anche perché alla vigilia di uno snodo importante: con un prodotto nuovo, la Evija, pronta alla prova del mercato (per quanto assai ristretto), e l'altro, la Emira, finora conosciuta soltanto con il nome di progetto Type 131, in procinto di offrirsi ai riflettori della stampa mondiale. Ed è chiaro che è su quest'ultima che si concentra l'attenzione maggiore, perché va ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 aprile 2021) Si chiamerà Emira, la sportiva tuttafirmatache sarà svelata il 6 luglio e che avrà il compito di portare su un livello più terreno della stellare Evija, hypercar da 2.000 CV e 2,8 milioni di euro, la bandiera del rinnovamento della marca inglese. A quattro anni dall'acquisizione da parte della cinese Geely, già proprietaria della Volvo e del 15% del capitale Daimler, dal quartier generale di Ethel, nel sud-ovest della Gran Bretagna, hanno sentito il bisogno di fare il punto, anche perché alla vigilia di uno snodo importante: con un prodotto nuovo, la Evija, pronta alla prova del mercato (per quanto assai ristretto), e l'altro, la Emira, finora conosciuta soltanto con il nome di progetto Type 131, in procinto di offrirsi ai riflettori della stampa mondiale. Ed è chiaro che è su quest'ultima che si concentra l'attenzione maggiore, perché va ...

