Lory Del Santo e la scoperta del tradimento: “Ho fatto finta di niente”, la confessione della showgirl (Di martedì 27 aprile 2021) Lory Del Santo ha parlato della sua vita privata a Un giorno da pecora, rivelando dettagli sulla scoperta del tradimento relativamente alla sua storia d’amore più famosa, quella con Eric Clapton. La showgirl ha raccontato al pubblico di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, su Rai Radio 1, come sarebbero andate le cose tra loro. Lory Del Santo sul tradimento: “Ho fatto finta di niente“ Lory Del Santo ne aveva già parlato in tv, ma stavolta è tornata con qualche dettaglio in più sul suo passato sentimentale al fianco di uno degli artisti più famosi al mondo: Eric Clapton. A Un giorno da pecora, la showgirl ha dichiarato di essere ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021)Delha parlatosua vita privata a Un giorno da pecora, rivelando dettagli sulladelrelativamente alla sua storia d’amore più famosa, quella con Eric Clapton. Laha raccontato al pubblico di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, su Rai Radio 1, come sarebbero andate le cose tra loro.Delsul: “HodiDelne aveva già parlato in tv, ma stavolta è tornata con qualche dettaglio in più sul suo passato sentimentale al fianco di uno degli artisti più famosi al mondo: Eric Clapton. A Un giorno da pecora, laha dichiarato di essere ...

Advertising

Lory_55 : MADIA DEL PD E LA FORNERO gente che non hanno mai fatto un giorno di lavoro faticoso nella loro vita contro la quota 100 su rai3 - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - Lory_SCCP : Non sono niente. Non sarò mai niente. Non posso volere d’essere niente. A parte questo, ho in me tutti i sogni del… - pantarei00 : #LaFuggitiva Ma neanche la regia di Lory del Santo è peggio di questa cazzata !!!!!?????? - markgmm : RT @_DAGOSPIA_: LE CORNA DI LORY DEL SANTO: ERIC CLAPTON? LO BECCAI CHE MI TRADIVA CON NAOMI -