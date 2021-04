LORELLA BOCCIA NUOVO VOLTO DI ITALIA 1 | “SONO AGGUERRITA” | POI IL GRAZIE A MARIA DE FILIPPI

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 27 aprile 2021)ha annunciato di essere in dolce attesa del primo figlio. Lei e Niccolò Presta diventeranno presto genitori ma la gioia è doppia perché l’ex ballerina di Amici si prepara al debutto del suo “Venus Club”, il late show in onda su1 da giovedì 6 maggio. Ad Amici è stata prima allieva, poi ballerina professionista e conduttrice del daytime, quando andava in onda su Real Time, e proprio sulla rete del gruppo Discovery ha condotto Rivelo, il talk show di interviste andato in onda dal 2018 al 2020. Ora un ulteriore salto di qualità nella seconda serata di1. A Venus Club, un talk tutto al femminile,avrà due ospiti fisse d’eccezione come Iva Zanicchi e Mara Maionchi. “Potranno dire ciò che vogliono, soprattutto quello che io non posso. Anche se da ...