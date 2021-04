Lontano dalla porta, senza compagni da lanciare: sul flop di Paulo Pirlo si è incartato (Di martedì 27 aprile 2021) L'urgenza dettata dal momento della squadra, col disastro della mancata qualificazione alla Champions da sventare, e da quello individuale, col rinnovo in alto mare e un futuro tutto da decidere, dice ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 aprile 2021) L'urgenza dettata dal momento della squadra, col disastro della mancata qualificazione alla Champions da sventare, e da quello individuale, col rinnovo in alto mare e un futuro tutto da decidere, dice ...

Advertising

xbego0dx : also ha 12/13 anni deve imparare a vivere come una persona normale lontano dalla sua famiglia di assassini, leave him alone jesus - SIMO79_b : RT @Hedone___: #BisognerebbeRiporre lontano ogni barlume di lucidità. Far spazio ai pensieri feroci che colpiscono senza preavviso. Deporre… - sportli26181512 : Lontano dalla porta, senza compagni da lanciare: sul flop di Paulo Pirlo si è incartato: Lontano dalla porta, senza… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Dybala flop, lontano dalla porta e senza compagni da lanciare: così #Pirlo si è incartato - Gazzetta_it : #Dybala flop, lontano dalla porta e senza compagni da lanciare: così #Pirlo si è incartato -