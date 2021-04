Lo studio segreto per le riaperture e il rischio di un nuovo lockdown (Di martedì 27 aprile 2021) Che cosa può succedere da qui al 15 luglio con le prime riaperture del 26 aprile è previsto in un modello statistico elaborato da Stefano Merler, matematico-epidemiologo della Fondazione Bruno Kessler, che fa i conti per l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute da febbraio 2020. E che finora li ha azzeccati tutti. Lo studio mai reso pubblico dal governo, di cui oggi parla il Corriere, è stato presentato il 16 aprile al Comitato tecnico scientifico e sarebbe stato determinante per frenare le richieste considerate troppo rischiose arrivate dal leader della Lega Matteo Salvini. L’ultimo Rt rilevato sui casi sintomatici, riferito al periodo tra il 31 marzo e il 13 aprile, è di 0,81. Da qui parte lo studio, spiega il quotidiano di via Solferino. «Nelle proiezioni ci sono solo calcoli, nulla viene detto su ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 aprile 2021) Che cosa può succedere da qui al 15 luglio con le primedel 26 aprile è previsto in un modello statistico elaborato da Stefano Merler, matematico-epidemiologo della Fondazione Bruno Kessler, che fa i conti per l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute da febbraio 2020. E che finora li ha azzeccati tutti. Lomai reso pubblico dal governo, di cui oggi parla il Corriere, è stato presentato il 16 aprile al Comitato tecnico scientifico e sarebbe stato determinante per frenare le richieste considerate troppose arrivate dal leader della Lega Matteo Salvini. L’ultimo Rt rilevato sui casi sintomatici, riferito al periodo tra il 31 marzo e il 13 aprile, è di 0,81. Da qui parte lo, spiega il quotidiano di via Solferino. «Nelle proiezioni ci sono solo calcoli, nulla viene detto su ...

