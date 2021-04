“Lo sta frequentando” Ida Platano | colpo di scena e nuovo lui dopo il ritorno a UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 aprile 2021) Puntata che sia annuncia bollente quella di oggi di Uomini e Donne. Al centro dellaIda. La dama infatti siederà al centro dello studio rubando, per un giorno, laa Gemma Galgani. Gemma che ieri è scoppiata nuovamente in lacrime. Colpa della delusione che il cavaliere Aldo le ha riservato arrivata subitoil due di picche rimediato da Antonio al quale aveva lasciato il suo numero ricevendo in cambio un: no grazie. E la precisazione di non essere attratto da lei, deludendo enormemente la dama che viene attaccata anche da Tina Cipollari. Aldo ha raccontato di aver trascorso la serata con Gemma, guardando insieme Amici, ma proprio quando l’amore sembrava sbocciare ha invitato Gemma a non frequentarsi più, ammettendo di volerla tutelare anche dalle critiche aspre dei due opinionisti. Quando la ...