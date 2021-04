Lo sfogo social di Diletta Leotta: “Non sono una mangiauomini. Basta falsità su di me” (Di martedì 27 aprile 2021) Lo sfogo social di Diletta Leotta: “Io non offendo nessuno e non giudico nessuno. Basta falsità sul mio conto”. ROMA – Duro sfogo social di Diletta Leotta. La showgirl siciliana con un post su Instagram è ritornata sul presunto flirt con Ryan Friedkin. “Ho sempre taciuto – si legge sul suo profilo – e forse ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subìto la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa, i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono stancata . Non sono una mangiauomini e una donna incapace di amare. Tutto questo non è accettabile“. Gli incontri ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Lodi: “Io non offendo nessuno e non giudico nessuno.sul mio conto”. ROMA – Durodi. La showgirl siciliana con un post su Instagram è ritornata sul presunto flirt con Ryan Friedkin. “Ho sempre taciuto – si legge sul suo profilo – e forse ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subìto la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa, i droni fuori le finestre. Ma ora mistancata . Nonunae una donna incapace di amare. Tutto questo non è accettabile“. Gli incontri ...

