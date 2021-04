“Lo faccio dopo la mia morte”. Milva, il particolare raccontato dalla figlia all’ultimo addio: “È il momento” (Di martedì 27 aprile 2021) Soltanto sabato abbiamo salutato la cantante Milva. È stato possibile farle l’ultima visita alla camera ardente allestita al Piccolo teatro Strehler di Milano. Durante la mattinata si era formata una fila molto lunga, già parecchio tempo prima dell’apertura. Come già stato comunicato, i funerali saranno in forma privata. La figlia di Milva, Martina Corgnati, ha dispensato a tutti parole gentili. “Non poteva che essere qui la camera ardente al Piccolo Teatro per tutto quello che ha rappresentato nella storia umana e professionale di mila madre, è il luogo simbolo del suo lavoro, della sua ricerca, della sua carriera”. Queste le parole che la figlia di Milva ha dedicato alla stampa. (Continua dopo le foto) “Grazie quindi al Piccolo Teatro e sono felice di essere qui. Ricordo una frase ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Soltanto sabato abbiamo salutato la cantante. È stato possibile farle l’ultima visita alla camera ardente allestita al Piccolo teatro Strehler di Milano. Durante la mattinata si era formata una fila molto lunga, già parecchio tempo prima dell’apertura. Come già stato comunicato, i funerali saranno in forma privata. Ladi, Martina Corgnati, ha dispensato a tutti parole gentili. “Non poteva che essere qui la camera ardente al Piccolo Teatro per tutto quello che ha rappresentato nella storia umana e professionale di mila madre, è il luogo simbolo del suo lavoro, della sua ricerca, della sua carriera”. Queste le parole che ladiha dedicato alla stampa. (Continuale foto) “Grazie quindi al Piccolo Teatro e sono felice di essere qui. Ricordo una frase ...

