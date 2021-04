Liverpool, bilancio stagione 2019/2020: in rosso di 43 milioni di sterline (Di martedì 27 aprile 2021) Sul sito ufficiale del Liverpool è stato pubblicato il bilancio relativo alla stagione 2019/2020. I Reds hanno fatto registrare ricavi per 490 milioni di sterline, in calo di 43 milioni rispetto ai 533 milioni di sterline del 2018/19. L’assenza del pubblico allo stadio (-15 milioni di euro), il minor numero di partite disputate (-68 milioni in diritti tv) e l’aumento del tetto salariale, circa 333 milioni di euro, sono stati la causa di tutto ciò. La nota positiva che ha permesso al Liverpool di “salvarsi” sono le otto nuove sponsorship e l’aumento del merchandising grazie all’apertura di nuovi store in Thailandia, Singapore e Vietnam. “Il ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Sul sito ufficiale delè stato pubblicato ilrelativo alla. I Reds hanno fatto registrare ricavi per 490di, in calo di 43rispetto ai 533didel 2018/19. L’assenza del pubblico allo stadio (-15di euro), il minor numero di partite disputate (-68in diritti tv) e l’aumento del tetto salariale, circa 333di euro, sono stati la causa di tutto ciò. La nota positiva che ha permesso aldi “salvarsi” sono le otto nuove sponsorship e l’aumento del merchandising grazie all’apertura di nuovi store in Thailandia, Singapore e Vietnam. “Il ...

