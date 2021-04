LIVE Real Madrid-Chelsea | Champions League in DIRETTA | Zidane sceglie la difesa a tre!

Advertising

DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - Mediagol : #Live #ChampionsLeague, Real Madrid-Chelsea: la semifinale d'andata, segui la diretta - blab_live : #UCL #ChampionsLeague, #RealMadridChelsea #RMACHE @realmadrid @ChelseaFC altra inglese sulla strada dei Blancos. P… - quietseoul : io: ma sì adesso mi guardo su youtube un live study with me così magari mi concentro meglio sui libri sempre io:… - HoUnNomeCorto : @EliLelli Il live decisamente no, soprattutto dopo il GF ?? però la striscia di 50 minuti su real Time era essenziale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Real

IlMadrid sta cercando di raggiungere la sua prima finale in tre anni. È il grande favorito per questo scontro dopo aver mantenuto la porta inviolata in quattro partite consecutive, e farlo di ...In diretta dallo stadio Alfredo Di Stefano, ilMadrid scenderà in campo contro il Chelsea nell'andata delle semifinali di Champions. ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, "Le iene show", il ...PREPARTITA. Real Madrid - Chelsea è valevole per l'andata della semifinale di Champions League 2020/2021. La partita è in programma il giorno 27 aprile alle ore 21:00 allo stadi ...Il Real Madrid di Zidane affronta il Chelsea di Tuchel in Champions League. Il match live in diretta in tempo reale ...