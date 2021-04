LIVE Real Madrid-Chelsea 1-1 | Champions League in DIRETTA | pagelle e highlights Benzema risponde a Pulisic!

(Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.56 Partita che si gioca su ritmi alti nel primo tempo dove sfociano le reti di Pulisic e. Secondo tempo con ritmi più lenti dove il gioco delsi fa continuo ma meno concreto e ilnel finale sfiora la rete della vittoria con Varane, tra otto giorni il ritorno in casa del. 93? Finisce la partita,1-1. 92? Rodrygo entra, fuorinel. 90? Tre minuti di recupero. 88? Varane di testa sfiora il secondo palo. 86? Tiro di Kross che non trova la porta. 84?che prova con il possesso palla a trovare varchi ...

... il Chelsea ha raggiunto la semifinale l'ultima volta nel 2014 quando è stato eliminato proprio dall'altra squadra di Madrid, l'Atletico, poi sconfitto in finale dalnella capitale spagnola. Le ...FORMAZIONI UFFICIALIMADRID (3 - 5 - 2): Courtois; Varane, Militao, Nacho; Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Marcelo; Vinicius, Benzema. All. Zidane CHELSEA (3 - 4 - 3): Mendy; Christensen, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93' Finisce la partita, Real Madrid-Chelsea 1-1. 92' Rodrygo entra, fuori Benzema nel Real Madrid. 90' Tre minuti di recupero. 88' Varane di testa sfiora il s ...Prima volta che le due compagini si sfidano in un match di Champions. Zidane stupisce tutti mettendo in campo un 3-5-2 ...