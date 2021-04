LIVE Real Madrid-Chelsea 0-0, Champions League in DIRETTA: Zidane sceglie la difesa a tre! (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26 Questo sarà il 163° incontro di Champions League tra una squadra inglese e una spagnola, la cifra più alta per entrambe le nazioni. 20.23 Il Real Madrid ha affrontato più volte il Chelsea che le altre squadre in tutte le competizioni senza mai riuscire a vincere (1 pareggio, due sconfitte). 20.20 Questo sarà il quarto confronto in una competizione europea tra Chelsea e Real Madrid. 20.17 Ecco le formazioni ufficiali: Real Madrid (3-5-2): Courtois; Militão, Varane, Nacho; Carvajal, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modri?; Benzema, Vinícius Júnior. Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 Questo sarà il 163° incontro ditra una squadra inglese e una spagnola, la cifra più alta per entrambe le nazioni. 20.23 Ilha affrontato più volte ilche le altre squadre in tutte le competizioni senza mai riuscire a vincere (1 pareggio, due sconfitte). 20.20 Questo sarà il quarto confronto in una competizione europea tra. 20.17 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Courtois; Militão, Varane, Nacho; Carvajal, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modri?; Benzema, Vinícius Júnior.(3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, ...

