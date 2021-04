LIVE Real Madrid-Chelsea 0-0, Champions League in DIRETTA: si parte! (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.55 Entrano in campo le due squadre, inno della Champions League in corso. 20.49 Mancano 10 minuti all’inizio del match. 20.46 Zidane ha la migliore percentuale di vittorie (insieme a Luis Enrique) tra tutti gli allenatori (67%) mentre Tuchel ha la settima miglior percentuale (53%). 20.43 Lead them out, @CesarAzpi! #RMACHE pic.twitter.com/tx2Bpn7Mr3 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 27, 2021 20.40 Zinedine Zidane e Thomas Tuchel sono due dei 24 allenatori che hanno diretto più di 15 partite di Champions League nelle fasi eliminatorie. 20.36 Allez allez allez @thibautcourtois! #UCL pic.twitter.com/klFzZk3vpe — Real Madrid C.F. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 20.55 Entrano in campo le due squadre, inno dellain corso. 20.49 Mancano 10 minuti all’inizio del match. 20.46 Zidane ha la migliore percentuale di vittorie (insieme a Luis Enrique) tra tutti gli allenatori (67%) mentre Tuchel ha la settima miglior percentuale (53%). 20.43 Lead them out, @CesarAzpi! #RMACHE pic.twitter.com/tx2Bpn7Mr3 —FC (@FC) April 27, 2021 20.40 Zinedine Zidane e Thomas Tuchel sono due dei 24 allenatori che hanno diretto più di 15 partite dinelle fasi eliminatorie. 20.36 Allez allez allez @thibautcourtois! #UCL pic.twitter.com/klFzZk3vpe —C.F. ...

