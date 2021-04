L’Isola trasloca nella «felicissima sera» del venerdì

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2021dei Famosi abbandona il giovedì eal. Canale 5 ridisegna idi maggio, dopo la cancellazione dello show con Claudio Baglioni (erano previste tre puntate), con il reality condotto da Ilary Blasi che andrà ad ereditare lata lasciata libera dadi Pio e Amedeo, che chiude questa settimana (30 aprile). Dal 7 maggio, il raddoppio settimanale delavverrà di(contro Top Dieci di Carlo Conti su Rai 1), evitando così la differita che la messa in onda al giovedì comporta per lasciar spazio a Supervivientes (perché siaitaliana e non quella spagnola ad andare in differita ve ne abbiamo già ...